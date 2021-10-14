Önder Yılmaz Sahnesi Seyirciyle Buluşuyor

Silivri Belediyesi, Önder Yılmaz Sahnesinde pandemi sebebiyle ara verdiği kültür sanat etkinlilerine yeniden başlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı takvimde; çocuk tiyatroları, yetişkin tiyatroları, müzikaller, halk müziği konserleri, söyleşi ve imza günleri yer alıyor. Yetişkin ve çocuk tiyatrosundan müzik dinletisine ücretli ve ücretsiz birçok gösterim pandemi kuralları gözetilerek sergilenecek.

NASIL REZERVASYON YAPTIRABİLİRİZ?

Silivri Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi almak için 727 50 09 numaralı telefonu arayabilir, tiyatro gösterilerine bilet almak için ise oyun tarihinden 10 gün önce saat 8.30 itibarı ile Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’ne (Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Sokak Eski Silviya Otel Binası) uğrayabilirsiniz. Etkinlik takvimine ulaşmak için; http://kultursanat.silivri.bel.tr/

SİLİVRİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİK TAKVİMİ;

15 Ekim Cuma / Ozan Akarnaz Grup Ahenk Müzik Dinletisi

Önder Yılmaz Tiyatro Salonu Saat: 19.00 (Ücretsiz)

16 Ekim Cumartesi / Yalan Dolan (İki Perde Komedi) Yetişkin Tiyatrosu /

Önder Yılmaz Tiyatro Salonu / Saat: 15.00 -20.00 / Ücretli (20 TL)

20 Ekim Çarşamba / Alican’ın Oyun Bahçesi / Çocuk Tiyatrosu/

Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/ Saat: 11.00-14.00-17.00 Biletli (10 TL)

22 Ekim Cuma / Söyleşi: ‘Aşkın, Emeğin, Muhabbetin Türkçesi’ Konuşmacı: Prof. Dr. Ruhi Ersoy (Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi) – Sanatçı Ahmet Şafak / Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/ Saat: 19.00 (Ücretsiz)

23 Ekim Cumartesi / Ensar Tunç Müzik Dinletisi/ Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/ Saat: 19.00 (Ücretsiz)

24 Ekim Pazar / Çetin Ceviz (Aile Komedisi) Yetişkin Tiyatrosu/ Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/ Saat: 15.00 – 20.00 / Ücretli (20 TL)

27 Ekim Çarşamba / Bir Kümes Müzikali/ Çocuk Tiyatrosu/ Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/

Saat: 11.00- 14.00- 17.00 / Biletli (10 TL)

30 Ekim Cumartesi / Nerede Kalmıştık Tarih Belgeseli/ Belediye Tiyatro Ekibi/ Özel Gösterim/ Önder Yılmaz Tiyatro Salonu/ Saat: 19.23 (Ücretsiz)