Oteller son tatilcileri bekliyor

Tatil sezonunun bitmesi az süre kala oteller son gelecek olan misafirlerini bekliyor.

Turizm diyarı Bodrum’da Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen hareketli geçen yaz sezonu yavaş yavaş yerini sessizliğe bırakmaya başlıyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde denize giren az sayıda yerli ve yabancı turist ılık havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının 27 derece gösterdiği Bodrum’da yazın son demleri keyifle geçiyor.

Dinginlik seven tatilseverler için en uygun rota Kasım’a kadar Bodrum’u gösteriyor. Mavi yolculuk için en güzel günler dendiğinde, kimi 15 Eylül-15 Ekim arasındaki ‘sarı yaz’ günlerini tercih eder, kimi de pastırma yazını yani 15 Ekim-15 Kasım arasını olarak görülüyor.

Leziz tatlar sergileniyor

Bir gastronomi oteli olma yolunda ilerleyen Hapimag, Türkiye’ye ait yerel ürünleri mutfaklarında farklı reçetelerde kullanıyor. Örneğin; Yalıçiftlik peksimeti, keçiboynuzu pekmezi, Bodrum mandalinası (Suyu ve Reçeli), Gambilla favası, Ege otları, lokum pilavı, çekiçge zeytin, zeytinyağı, karakılçık buğdayı bu bölgeden. Gaziantep’ten kuruluklar; patlıcan, Haylan Kabağı, Hatay’dan tahin, nar ekşisi, kırık zeytin (Saurani), Zahter, Tekirdağ’dan Porçini mantarı, Adana’dan şalgam suyu, Tokat’tan asma yaprağı, Bolu:’dan keş, erişte, Kanlıca mantarı ve balkabağı

Bölgesel tariflerin de sunulduğu tesiste Ege’den imza lezzetler de en iyi versiyonlarıyla misafirlere sunuluyor. Lokum Pilavı, Ekşili köfte, Gambilla Favası, Ege otları sote, Tavuklu keşkek, Kabak çiçeği dolması, ahtapotlu pilavı, ebe gümeci, acı ot, Kuzu göbeği mantarı, lokma tatlısı ve Muğla Saraylısı gibi tabaklar sunuluyor.