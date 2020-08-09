(Özel) İstanbul’da 472 yıllık tarihi camide tepki çeken klima görüntüsü

İstanbul’un önemli kültür ve turizm varlıklarından biri olan Mihrimah Sultan Cami Külliyesinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına monte edilen klima ünitelerini görenler şaşkına döndü. Klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

1548 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından kızı Mihrimah Sultan adına, Mimar Sinan’a yaptırdığı Mihrimah Sultan Camisinin Tıp Merkezi bölümünün bacalarına asılan klima üniteleri, tarihi dokuya zarar verdiği ve görüntü kirliliğine neden olması sebebiyle sosyal medya üzerinde tepkiye yol açtı. Klima üniteleri külliyenin tarihe dokusuna zarar verirken, vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinde bu tür tarihi yapıtlarda gerçekleştirilen çalışmalarda daha dikkatli olunması, tarihi dokuya zarar verilmemesine önem gösterilmesi istendi. Öte yandan, klima ünitelerinin monte edildiği külliyenin bacaları havadan görüntülendi.

Klima üniteleri kaldırılacak

Konuyla ilgili İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz sosyal medya hesabından “Kültürel miras ecdadın hatırası, evlatlarımızın emanetidir. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sümela Manastırı gibi tarihi eserlerde dünyaya örnek çalışmalara imza attığımız bir dönemde Mimar Sinan’ın hatırasını mı koruyamayacağız. Kurullarımız ve ilgililerle görüştük. O klima oradan kaldırılacak” diye paylaşımda bulundu.

Sahip çıkmazsak torunlarımıza bırakacak bir tarihimiz olmaz

Klima ünitelerinin monte edilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu ifade eden Birol Küçükşahin, “Mihrimah Sultan Külliyesinin Tıp Merkezinin bacalarına klima ünitesi yerleştirerek tarihi dokusunun bozulması çok yanlış. Gerekli resmi işlemlerin yapılarak tarihi dokunun eski hale getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dokuyu koruyabilmek için ilk yapıldığı gibi kalması gerekiyor. Sadece yenileme yenileme çalışması yapılmalı. Tarihi caminin özelliklerine uygun olmalı. Yetkililerin bu konuda tarihi eserlerimize sahip çıkmaları ve bu dokuyu bozanlara gerekli cezai işlemleri uygulamalılar. Bu emsal teşkil ediyor ve kötü bir örnek. Tarihimizde böyle kötü örnekler çoğaldıkça diğer yerlerde bozulacak ve bunun önüne geçemeyiz. Biz atalarımızdan kalan emanetlere sahip çıkarak çocuklarımıza aktaracağız, onlarda çocuklarına aktaracak. Yoksa torunlarımıza bırakacağımız bir tarihimiz kalmaz” diye konuştu.