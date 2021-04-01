Pastel kombinler modaseverlerin beğenisine sunuldu

Baştan ayağa aynı renk tonlarının görüldüğü pastel kombinler DeFacto’nun İlkbahar/Yaz koleksiyonu’nda yer aldı.

Kış aylarında sıkça kullanılan gri ve siyah renkler artık gardıroplara kaldırılırken, yerini toprak rengi ve tonlarına bırakıyor. DeFacto da 2021 İlkbabahar/ Yaz koleksiyonunda naturel tonlardan beslenerek rafine bir görünüm için baştan aşağı bej ve nude tonlarının görüldüğü kombinleri ile dikkat çekiyor. Bej rengi elbiseler, gömlek ceketler, tişörtler ve tulumlar doğal kumaş kaliteleri ile vücutla bütünleşiyor. Nude tonlarındaki rahat ve konforlu parçalar hafta sonu şıklığına uyum sağlarken, çiçek desenli elbiseler cıvıl cıvıl görünümü ile yaz mevsimine enerji katıyor.

Naturel tonlardaki tasarımlara hareket katmak isteyenler için hasır şapkalar ve haki tonlarındaki puantiyeli şallar koleksiyonda yerini alıyor.

Yeni koleksiyonun markanın mağazalarında, e-ticaret sitesinde ve mobil uygulamasında satışa sunulduğu açıklandı.