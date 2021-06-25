Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali 4 Temmuz’da gerçekleşecek

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali; İzmir, İstanbul ve Ankara’daki elemeler sonrasında 4 Temmuz’da gerçekleşecek.
Kazananı izleyicilerin belirleyeceği final öncesinde jürilik ve değerlendirme yeteneğine güvenen herkesin markanın web adresinde başlatılan yarışmada kendisini gösterebileceği belirtildi. Kazanan ise Red Bull Dance Your Style dansçı kiti ve bir saatlik bire bir eğitim şansı yakalayacak.Türkiye Finali öncesinde dans tutkunlarına jürilik ve değerlendirme yeteneklerini gösterebilecekleri yarışma da markanın web adresinde başladı. Yarışmacılar dansçıların eşlik ettiği şarkıları tahmin edecek ve devamında gelen videoda hangi yarışmacıyı neden seçtiği hakkında yorumlarını yazacak. 23 Haziran’da başlayan yarışma kapsamında katılımcılar arasında yenilikçi yorumu yazan yarışmacı Red Bull dünyasına sürpriz ödüllerin sahibi olacağı belirtildi.