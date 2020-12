Bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp, Aralık sayısı yayımlandı. Derginin yeni sayısında geleceğin dünyasında söz sahibi olabilmek için fikir önderleri bir araya geldi.

Aylık bilim, kültür ve düşünce dergisi ScienceUp, 1 Aralık’ta yayımlanan yeni sayısında iddialı soru ve konulara imza atıyor. Ulusal ve uluslararası mecralarda kısa zamanda büyük ilgi gören ScienceUp, makale, haber, analiz ve özel röportajlarıyla; bilim dünyasından son gelişmeler, buluş ve keşifler, politika, uluslararası ilişkiler, iletişim, felsefe, kültür ve sanat başta olmak üzere birçok başlıkta okuyucusuna geniş bir yelpazeden sesleniyor.

Fikir Meltemleri Projesinin kurucusu C. Müjdat Altay, Gazeteci Hakan Güldağ, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken birçok sorunun yanıtını masaya yatırdı.

İzmir’de 30 Ekimde meydana gelen depremle Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. 117 can kaybının yaşandığı depremde sekiz katlı apartmanlar saniyeler içinde yerle bir oldu, çok sayıda bina oturulamaz hale geldi. Türkiye’nin yüzde 93’ü deprem bölgesi. Olası depremleri tahmin etmesinden dolayı ne dediği en çok merak edilen, Bilim Akademisi Üyesi, NATO Bilim Ödülü sahibi Prof. Dr. Naci Görür, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Yazgan endişe veren tabloyu derginin yeni sayısına anlattı.

Küresel ekonomi, Kovid-19 salgınından önce de çok büyük sorunlarla boğuşuyordu. Salgın tam olarak küresel bir resesyon beklendiği dönemde ortaya çıktı. Yaşanan krizler, ekonomik daralmalar, yatırımların durması, büyümenin yavaşlaması, istihdam sorunları derken giderek daha kötü senaryolarla karşılaşıyoruz. Ekonomist, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, pandeminin etkisiyle yaşanan krizleri, daha neler olabileceğini ve almamız gereken önlemleri dergide değerlendirdi.

Gündem oluşturan konular

Derginin Aralık sayısında, gündem oluşturan konuları, konuk yazarları ve özel röportajlarıyla da dikkat çekiyor.

Homo Zapiens’ten Home-O-Covid-Ience’e

İnternette sörf yapan, çılgınca tüketim alışkanlığı olan, bir aldığıyla yetinmeyip daha fazlasını isteyen genç ruhlu doyumsuz nesiller ve bunların karmaşık talepleriyle karşı karşıya olan bir alışveriş sistemi var artık Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli dergi için yazdı.

“Trumpizm” artık daha güçlü

Donald Trump’la dört yıla daha tahammülü olmayan Amerikalılar Biden’ı Beyaz Saray’a taşıdı ama Trump severleri süpürüp götürmedi. Aksine 2016’dan daha kalabalıklar. ABD daha derin bölünmelerin arefesinde olabilir mi? Gazeteci Zeynep Özyol konuyu kaleme aldı.

Ölüm cezası: Adalet mi? İntikam mı?

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi, 10 Aralık İnsan Hakları Günü için ölüm cezaları ve çevresinde dönen tartışmaları insan hakları penceresinden ScienceUp’a yazdı.

Ay’da su var

NASA Ay’da su bulunduğunu açıkladı. Türkiye Meteor Takip Sistemleri Yürütücüsü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, Ay’da su bulunmasının önemi, üs kurulması ve yaşamla ilgili olarak ScienceUp’ın sorularını yanıtladı.

Hasta mı? Vaka mı?

Kasım ayı sonu itibarıyla yeniden vaka sayısı açıklanmaya başlandı. Peki, nedir bu vaka ve hasta sayısı ayrı mı? Her vaka hasta mıdır? Vaka sayısının bilinmesinin önemi ne? Sağlık Yazarı Ayşegül Aydoğan uzmanlarla konuştu, ScienceUp’a yazdı.

Ruhlarımız travmada

Önce pandemi, ardından deprem. Türkiye büyük bir travmadan geçti. Peki, ardı ardına gelen acı haberlerden sonra ne olacak? Travma sonrası stres bozukluğu uzmanı Prof. Dr. Tunç Aşkın, Meltem Acar Yücesoy’un sorularını yanıtladı.

Bulutların dili

Depremler havaya, suya bakarak tahmin edilebilir mi? Bu tahminlerin bilimsel dayanağı var mı? Kovid-19 küresel salgın günlerinde girdiğimiz bu kış nasıl geçecek? Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ScienceUp için yazdı.

Azerbaycan’ın zaferi

Azerbaycan’ın zaferi, Ermenistan’ın teslim oluşu ve Türkiye’nin başarısını, Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Gladyatörler kenti: Kibyra

Roma Döneminin Anadolu’daki “Gladyatörler Kenti” olarak bilinen Burdur’daki Kibyra Antik Kenti Türkiye’de orijinal yerinde sergilenen en büyük mozaik olan Medusa Mozaiğine ev sahipliği yapıyor. Muhammed Kösen ScienceUp için yazdı ve fotoğrafladı.

Süper insan geliyor

İnsan Genom Projesi 2003 yılında sonlandırıldı. Genetik haritanın çıkarılmasıyla hastalıkların tedavisinde büyük yol alındı. Ancak genetik bilgileri biyolojik silah olarak kullanılabilme veya genlerle oynanarak ayrıcalıklı, süper insan oluşturma talepleri potansiyel tehlikeler. Peki, bundan sonra ne olacak? Bilim insanları araştırmalarını ne yönde sürdürecek?

C vitamini muamması

C vitamini, günlük olarak gereksinimi karşılanması gereken önemli bir vitamin. Peki, faydaları neler? C vitamini takviyesi alınmalı mı? Prof. Dr. Selahattin Kıyan, C vitamini konusunda bilinmesi gerekenleri dergide anlattı.

Streaming çağı

Streaming Dünya’da en çarpıcı ve hızlı kültürel davranış değişimlerinden biri oldu. 2000’li yılların sonunda başlayan ve gittikçe gelişip, büyüyen streaming platformları koronavirüs salgınıyla birlikte abonelerini de gelirini de katladı.

Formula 1

Dünyanın en önemli gövde gösterilerinden biri olan Formula 1’in yolu dokuz yıl sonra yeniden İstanbul’dan geçti. Asfalt tartışmalarının gündem olduğu, Hamilton’ın Schumacher’in rekorunu kırdığı yarışın Türkiye Grand Prix’sine gelmeden önce Formula 1’in görkemini anlamak için tarihine göz atmak gerekiyor. Spor yazarı Bülent Tuncay ScienceUp için yazdı.