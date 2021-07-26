Şehrin Simgeleri izleyici ile buluşuyor

Silivri’de uzun yıllardır yaptığı radyo programları ile bilinen Kamil Bilici belgesellerine bir yenisini daha ekledi. As Prodüksiyon yapımcılığında hayata geçen “İlk Adımları” “Hatıraları” ve “Kahramanları” başlıklarıyla Silivri Yöresi halkoyunlarının ele alındığı "Silivri’ye Canım Kurban” adlı belgesel büyük beğeni toplamıştı. Bu çalışmanın ardından Çorlu’nun Sarılar köyü için de “Bizim Köyümüz – Sarılar” adlı bir belgesel hazırlayan Kamil Bilici ve arkadaşları, aynı dönemde Silivri içinde “Şehrin Simgeleri” adlı çalışmaya start vermişti.

İki yıllık bir çalışma sonucu Ata Pro yapımcılığında hayata geçen “Şehrin Simgeleri” belgeselinde yönetmenliği yine Kamil Bilici üstlenirken; yapımcı Şeyhmus Mete Yöntem, görüntü yönetmeni Yener Çakmak, proje koordinatörü Şeyma Dilek, müzik Volkan Yaran, müzik aranje İlker Perhiz, drone operatörü Şakir Yıldız, Kamera Aykut Güney ve set sorumlusu olarakta Kerem Dalgın görev aldı.

“Bazı şehirlerin kuleleri vardır, bazılarının köprüleri… Şehrin Simgesi olarak anılan bir camii de olabilir, bir değirmende… Ama çok az şehrin, simgesi olmuş “güzel insanları” vardır” sloganıyla yola çıkan ekip yıllarca sürdürmeyi planladıkları bu konseptin ilk üç bölümünde “Ali Korsan, merhum Cahit Yüceland ve Ercan Çakır”ın hayatını izleyici ile buluşturacak…

İzleyiciler, 26 Temmuz Pazartesi saat 18:00’de Ali Korsan, 19:00’da Cahit Yüceland ve 20:00’de Ercan Çakır bölümlerini izleyebilecek. Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Kamil Bilici; “Şehrin Simgeleri”ne büyük önem verdiklerini belirterek “her geçen gün büyüyen şehrimize değer katan isimlerini gelecek nesillere aktarmak üzere çıktığımız bu yolda gerçekleştireceğimiz ön gösterim ile amacımıza bir nebze olsun ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.