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Serin havalar için ince ceket ve yazlık trikolar raflarda yerini aldı

SERİN HAVALARDA ALTINYILDIZ CLASSİCS'İN İNCE CEKET VE YAZLIK TRİKOLARI ERKEK MODASI İÇİN RAFLARDA YERİNİ ALDI.

Serin havalar için ince ceket ve yazlık trikolar raflarda yerini aldı

Serin havalarda Altınyıldız Classics’in ince ceket ve yazlık trikoları erkek modası için raflarda yerini aldı.

Havalar yavaş yavaş serinlemeye başladı. Özellikle akşamları sıcak tutması için ceket, triko v.b. almadan dışarıya çıkılmamaya başlandı. Altınyıldız Classics ince ceket ve yazlık trikolarıyla erkeklere geçiş mevsiminde seçenekler sunuyor.

Altınyıldız Classics ceketler; lacivertten beyaza ve hakiye uzanan renk seçenekleriyle, şıklığı ve rahatlığı aynı anda sunuyor. Farklı ortamlara uyum sağlayabilen ceketler, serin akşamlarda erkekler için seçenek olarak sunuluyor. Ceketlerin yanı sıra yarım kollu trikolar da kararsız havalarda gündüzden geceye devam eden parçalar oluyor. Beyaz ve açık mavi gibi fresh renklerle öne çıkan trikolar geçiş mevsiminde yine seçenekler arasında yer alıyor.

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