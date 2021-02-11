’Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’ misafirleriyle buluşuyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl beklenen ’Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’ 9-12 Şubat tarihleri arasında Akmerkez etkinlik alanında misafirleriyle buluşuyor. Etkinlikte ünlü markalar ve tasarımcılar sevdiklerini mutlu etmek isteyen misafirler için farklı kategorilerde hediye seçenekleri sunacak.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde, özgün hediye seçeneği arayanlar bu yıl da Akmerkez’de buluşuyor. Canan&İris Concept Events iş birliği ile düzenlenecek ’Sevgililer Günü Alışveriş Şenliği’nde takıdan giyime, aksesuardan tasarıma, dekoratif ürünlerden doğal kozmetik ürünlere kadar birçok butik marka, tasarım tutkunlarıyla buluşacak. Şenlik, dört gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında özel indirim seçenekleriyle misafirlere ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Hande Kazanova, AVM’nin sosyal medya fotoğraf ve video paylaşım platformu hesabı üzerinden yapacağı ’Hayaller, Gerçekler 2021’de Burçlar Aşktan Ne Bekler?’ konulu canlı yayınla 2021’de burçların aşk hayatındaki beklentilerini ve birbirleriyle uyumunu yorumlayacak. 21.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek canlı yayında Kazanova, takipçilerin sorularını yanıtlayacak.