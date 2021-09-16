Silivri Belediyesinin Kış Dönemi Kurs Kayıtları Başladı

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşların eğitimi, gelişimi ve sosyal hayatlarını zenginleştirmeye yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültürle, sanatla ve sporla iç içe bir Silivri” vizyonu ile hayata geçirilen ve Silivri Belediyesine bağlı Kültür Merkezi ile Mahalle Evleri’nde kış dönemi kursları için kayıtlar başladı. Kurslarda yetişkin katılımcılara pek çok farklı aktivite ile sosyal anlamda eğitici ve eğlenceli dersler verilirken, çocuklara ise müzik, tiyatro ve spor alanında farklı eğitimler verilecek.

KÜLTÜR MERKEZİ KURSLARINDA YOK YOK

Kültür Merkezi 2021 – 2022 kış dönemi kurslarında yetişkinlere ve çocuklara iki ayrı kategoride eğitimler verilecek. Yetişkin katılımcılar; bağlama, klarnet, tiyatro, resim, pilates, step, aerobik, yoga, ud, kanun, ahşap gravür, vitray, mozaik, hat, tezhip, seramik, gitar, sirtaki, Türk halk müziği korosu, Türk sanat müziği korosu, halk oyunları gibi farklı birçok alanda eğitim alacak. Kurslarda çocuk katılımcılara ise; resim, tiyatro, yaratıcı drama, seramik, gitar, bale, satranç, çocuk jimnastik ve çocuk korosu gibi ücretsiz ve uygulamalı eğitimler verilecek.

MAHALLE EVLERİ KURSLARI EL BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Mahalle Evleri’nin 2021 – 2022 kış dönemi kurslarında katılımcılara el becerilerini geliştirmek ve el emeği göz nuru ürünler üretebilmek adına farklı eğitimler verilecek. Katılımcıların aynı zamanda sosyal hayatlarına da pozitif katkı sunan Mahalle Evleri kurslarında kursiyerlere; kurdele nakışı, iğne oyası, temel dikiş, amigurumi, makrome, sirtaki, takı tasarımı, tel kırma, kırkyama, örgü çanta yapımı, keçe aksesuarları yapımı gibi uygulamalı eğitimler verilecek.

Kurslara katılmak isteyen Silivrililer kayıtlarını kultursanat.silivri.bel.tr üzerinden online olarak ya da Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bizzat gelerek yaptırabilirler. Daha detaylı bilgi almak isteyenler 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile irtibat kurabilirler.