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Sporseverler için NBA Koleksiyonu tasarlandı

DEFACTO, SPORSEVERLERE ÖZEL NBA KOLEKSİYONU HAZIRLADI

Sporseverler için NBA Koleksiyonu tasarlandı

DeFacto, sporseverlere özel olan koleksiyonlarına bir yenisini daha ekledi. NBA Koleksiyonu’nda, basketbol tutkunlarının sevdiği takımlarından ilham alan, enerjik ve dikkat çekici tasarımlar öne çıkıyor.

ABD’nin profesyonel basketbol ligi organizasyonu NBA’in yıldız takımlarının forma, renk ve logoları kullanılarak tasarlanan koleksiyonda, kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde ürünler yer alıyor. Eşofman takımları, kapüşonlu ve bisiklet yaka sweatshirtler, eşofman altları ve şortların yanı sıra, t-shirt ve mont alternatifleriyle de dikkat çeken DeFacto NBA Koleksiyonu hem spor hem de günlük giyimde tercih edilebilen parçalarla, rahatlık ve tarzı aynı anda sunuyor.

DeFacto NBA Koleksiyonu’nun markanın e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarında satışa sunulduğu belirtildi.

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