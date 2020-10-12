Stars of Science’da eleme kaldırıldı

Qatar Foundation’ın Stars of Science programı tarihinde jüri ilk defa, konsept prototip oluşturma bölümündeki en iyi sekiz yarışmacının tümünü bir sonraki aşamaya geçirme kararı aldı.
Kavram kanıtlama bölümünde, birçok yarışmacı yarışmanın sonraki aşamaları için bir yol haritası hazırladı. Ancak COVID-19, kendi yenilikçilik kavramlarını kanıtlamaya başlamak için gerekli kaynaklara sahip olmayan bazı yarışmacıların ilerlemesini engelledi. Yurt dışından gelen önemli malzemeler jürinin gözden geçirmesi için zamanında ulaşmadığından Jamal Shaktour en çok etkilenenler arasında yer aldı.