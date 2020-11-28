Tarihi Yarımada turizme hazır, pandeminin bitmesini bekliyor

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgını turizm sektörünü de etkiledi.

İstanbul’un küresel ölçekteki turizm merkezi Tarihi Yarımada, salgın sonrası dönem için hazırlıklarını başlattı.

Old City Otelciler Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Aydın Karacabay, bölgede kültür-sanat özelinde ciddi çalışmalar olduğunu belirterek, "Suriçi bölgesi kısa bir süre sonra turizm merkezi olma özelliğinin yanında kültür-sanat faaliyetleri ile öne çıkan bir semt olacak" ded

Tarihi Yarımada’daki otellerin salgın sürecini yenilenme ve restorasyon çalışmaları ile geçirdiğini ifade eden Aydın Karacabay, “Suriçi hem şehrimizin hem de ülkemizin gözbebeği. Psndemi öncesi rezervasyonu olup gelemeyen yüzlerce yabancı turist misafirimiz var. Birçoğu ‘Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Artık İstanbul’a gelmek istiyoruz’ şeklinde e-postalar atıyor. Dünya uzun zamandır evinde oturuyor. Bu durum bizim yakın gelecek için şimdiden hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Tarihi Yarımada turizm açısından çok özel bir bölge. İstanbul’a gelen yabancı turistler bu bölgeyi ziyaret etmeden ülkelerine dönmüyor. Hem sektör temsilcileri hem belediyemiz hem de güvenlik güçlerimiz yeni döneme daha güçlü bir şekilde hazırlanıyor. 2019’da İstanbul’da yaklaşık 15 milyon turist ağırladık. Pandemi yılında bu rakam 3,5-4 milyon seviyelerine geriledi ancak salgın sonrasında eski rakamların da üstüne çıkacağımızı düşünüyoruz. Güvenli Turizm Sertifikası uygulamasını dünyada en iyi uygulayan ülkelerden biriyiz. Ülkemizde faaliyet gösteren hemen her sektörün yakın gelecekte eski normale göre daha güçlü olacağına inanıyorum" dedi.