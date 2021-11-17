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Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödüllerinden İHA’ya ödül

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4. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödüllerinden İHA’ya ödül
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4. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) en iyi haber ajansı ödülüne layık görüldü.

Atakan Taşur ve Koray Bozat tarafından düzenlenen 4. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Ödül Töreni bu yıl, Beyoğlu’nda bulunan bir otelde gerçekleşti. Törende en iyi haber ajansı ödülüne İhlas Haber Ajansı layık görüldü. Ödülü İhlas Haber Ajansını temsilen Dış Haberler Müdürü Yaprak Mutlu, Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Koray Bozat’ın elinden aldı.

Ödül Töreninde Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Zara, sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

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