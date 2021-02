TV+, ocak ayında en fazla izlenen yapımları açıkladı

Dijital televizyon platformu TV+’da, ocak ayında en fazla izlenen yapımlar arasında ‘Cinayet Süsü’, ‘High Life’, ‘7. Koğuştaki Mucize’, ‘Sibel’ ve ‘Aquaman’ yer aldı. Dünyaca ünlü yapımları kataloğuna ekleyerek Türkiye’de gösterime sokan dijital televizyon platformunda, şubat ayında onlarca dizi, film ve belgeselin seyirciyle buluşacağı açıklandı.

Dijital televizyon platformu TV+, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Ocak ayında dijital televizyon platformunu en fazla izleyen şehir İstanbul olurken, İstanbul’u sırasıyla İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Gaziantep, Bursa, Diyarbakır, Mersin ve Batman takip etti. Ocak ayında en çok izlenen yapımlar arasında; başrollerinde komedi türünün usta isimlerinden Binnur Kaya, Uğur Yücel ve Feyyaz Yiğit’in bulunduğu ‘Cinayet Süsü’,küçük kızı ile aynı zeka seviyesine sahip zihinsel engelli bir babanın haksız yere suçlanmasını anlatan dram filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ ve sadece ıslık çalarak iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini konu alan ‘Sibel’ yer aldı. Ayrıca bir grup suçlu insanın uzaya giderek tehlikeli görevler üstlenmesini anlatan gerilim filmi ‘High Life’ ve konusuyla büyük ilgi gören yapımı süper kahraman filmi ‘Aquaman’ de en çok izlenen yapımlardan oldu.

Şubat ayı programı

Sürekli kendini güncelleyen TV+, Şubat ayında da tüm dünyanın merakla takip ettiği yapımları kataloğuna ekledi. İnsanların duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına izin veren bir beyin implant’ı icat eden bir adamın hikayesini konu alan ‘The Feed’, ceza evlerinde yaptığı röportajlarla, hüküm giymiş seri katillerin suçlarını yeniden inceleyen ‘Killer Women with Piers Morgan’ belgeselinin ikinci sezonu ve geçmişten çeşitli teknoloji parçalarının yeniden birleştirilmesine odaklanan bir BBC Four belgesel programı ‘James May: The Reassembler’ ilk iki sezonuyla 5 Şubat Cuma günü itibariyle sadece dijital televizyon platformunda olacağı açıklandı.

Verilen bilgiye göre şubat ayında seyirciyle buluşacak diğer yapımlar arasında; ünlü isimlerin içine düştüğü krizleri duyurmadan halletmeye çalışan bir PR şirketi ve çalışanlarını konu alan Anna Paquin’li kadrosuyla ‘Flack’, New Orleans’ta yaşayan bir yargıcın trafik kazasıyla değişen hayatını anlatan ‘Honor’, hayatını dedektifliğe adamış bir kadının hikayesini konu alan ‘Bancroft’, İngiltere’de çok başarılı bir sitcoma imza atan ve Amerikan versiyonunu yapmak için Amerika’ya taşınan bir çiftin yaşadıklarını anlatan Matt Le Blanc’ın başrolde olduğu ‘Episodes’, 2011 yılında yaşanan bir cinayet olayını konu alan ‘A Confession’ ve birden tüm varlıklarını kaybeden zengin bir ailenin hayatına odaklanan 2020 Emmy’lerinde en iyi komedi dizisi ödüllü ‘Schitt’s Creek’ bulunuyor.

Ayrıca, lisede öğretmenlik yapan ve genç bir kadının bir velisi ile çıktığı randevu gecesinde başına gelenleri konu alan ‘Liar’ın ikinci sezonunun, iki yakın üniversiteli genç kızın yaşadıklarını anlatan ‘Clique’nin, kayıp oğlunun senelerce izini süren bir babanın yaşadıklarına odaklanan ‘The Missing’in ikinci sezonu ve efsanevi dövüş sanatı ustası Huo Yuanja’nın gerçek hayatından esinlenerek yapılmış ‘Fearless’ın şubat ayında sadece dijital televizyon platformunda olacağı açıklandı.

Tutkunları için onlarca film platforma yer alacak

Seçkin dizi ve belgesellerin haricinde film tutkunları içinde onlarca yapımı kataloğuna ekleyen TV+’ta şubat ayında; ‘Acayip Güzelim’, ‘Deli ve Dahi’, ‘Bana Bir Soygun Yaz 2’, ‘Kaçış Planı 3’, ‘Lego Filmi 2’, ve ‘Gece Vardiyası’ gibi filmlerin yanı sıra ‘Terminal’, ‘Ormana Misafir’, ‘Kaçakçı’, ‘Suçlu’, ‘Sanghay Takibi’, ‘Kime Niyet Kime Kısmet’ ‘Yüzleşme’, ‘Neredeyse Arkadaşlar’, ‘Yuli’ ve ‘London Road’ da ekranlarda olacak.