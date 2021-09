Üsküdar’da Evgeny Grinko rüzgarı esti

Valse eseri ile sevenlerinin gönlünde taht kuran dünyaca ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko sanatseverler ile Üsküdar’da buluştu. Grinko ile beraber sahne alan akordeon, çello ve keman sanatçılarından oluşan orkestranın sergilediği performans ile vatandaşlar müzik ziyafeti yaşadı.

Üsküdar Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışının gerçekleştiği konserde, Valse eseri ile sevenlerinin gönlünde taht kuran ünlü piyanist ve davulcu Evgeny Grinko hayranları ile buluştu. Üsküdar harem meydanında gerçekleşen konserde sahne alan Evgeny Grinko ile orkestrası hayranlarına sanat dolu anlar yaşattı. Dünya’da birçok ülkede sayısız konserler veren sanatçıya Üsküdarlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Grinko, geniş bir keman ailesi ve akordeoncu 5 müzisyen ile birlikte müzik ziyafeti yaşattı.

“Herkese hitap edecek çok dolu ve derinlikli bir kültür sanat sezonu bizi bekliyor”

Konser öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sahnede Üsküdarlı vatandaşları selamlayarak günün anlam ve önemine ait açıklamalarda bulundu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Canım genç kardeşlerim saygı değer misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üsküdar Harem her zaman kucaklaşma yeri olmuştur. Hasretin son bulduğu yer olmuştur. Bir dönem gençlerimizden ayrı kaldık maalesef. Ama hasret bitti. Bugün 27 Eylül 2021 tarihi bir anı olacak. İyi bir akşamı yaşıyoruz. Çok özel bir akşam genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, yetişkiniyle, kadınıyla, erkeğiyle her kesime herkese hitap edecek çok dolu çok derinlikli bir kültür ve sanat sezonu bizi bekliyor. Sinemadan müziğe, edebiyattan tiyatroya felsefeye sanatın her dalına kültür merkezlerimizde, açık alanlarımızda, meydanlarımızda, parklarımızda sizlerle sanatı buluşturacağız. Dünyanın ülkelerinde konserler verdi. Evgeny Grinkoyu herkes biliyor. Ama onu en çok biz seviyoruz. En çok İstanbullular seviyor. Çünkü İstanbullular sanatın ve kültürün aşığı. Üsküdar sanatın kültürün beşiğidir” şeklinde konuştu.

Piyanist Evgeny Grinko hayranı olan ve konsere katılan Ülkü Hiser, “Konseri çok beğendim. Güzeldi, Evgeny Grinko müthiş bir müzisyen kendisi zaten. Üsküdar Belediyesi’nin de böyle bir müzisyeni ülkemize getirmesi, Üsküdar’a getirmesi bizim için çok büyük bir olaydı. Çok güzel faaliyetleri var Üsküdar Belediyesi’nin. Çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz.” dedi.