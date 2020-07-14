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Yaz modası babetler dikkat çekiyor

YAZ MODASI BABETLER RAFLARI SÜSLÜYOR

Yaz modası babetler dikkat çekiyor

Yaz aylarında şıklık ve konfor sunan babetler kadınların beğenisine sunulmak üzere raflardaki yerini alıyor.

Günlük hayatın koşturmasında rahatlık ve şıklık sunan DeFacto 2020 Yaz Babet Koleksiyonuraflarda yerini aldı. Zarafeti ve konforu bir arada sunan babetler, denim ya da kumaş tüm kıyafetlerle kombin rahatlığı sunuyor. Sivri burun, tek bantlı, hayvan desenli babetler gece ayakkabılarının yerini alırken, fiyonk detaylı ve çiçek baskılı babetler adımlara şirinlik katıyor. Bu sezonun favorisini modern havası ile sivri burun ve çizgili lazer kesimiyle nefes alan modeller oluşturuyor. Yazın vazgeçilmezi beyaz, sarı, mavi ve pembe tonlarının ağırlıkta olduğu koleksiyonda klasik sevenler için siyah da yerini aldı.

Tarzıyla fark oluşturmak, konforuyla rahat hissetmek isteyen kadınların tercihi 2020 Yaz Babet Koleksiyonu markanın internet adresinde, mobil uygulamasında ve tüm mağazalarında satışa çıkarıldı.

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