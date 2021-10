‘Yol Arkadaşım’ podcast serisi yayında

Alanında başarılı ve popüler isimleri keyifli sohbetlerle ağırlayan Red Bull ‘Yol Arkadaşım’ podcast serisini yayınlandı.

Red Bull, yolculuklarınızda enerjinizi yükseltecek keyifli içerikleriyle dikkat çeken “Yol Arkadaşım” podcast serisini yayınladı. Seri; popüler konukları, gündemi takip eden konu başlıkları, eğlenceli ve merak uyandırıcı pek çok içeriğiyle öne çıkıyor.

İsmail Türküsev’in moderatörlüğünde iki haftalık düzenli periyodlarla yayınlanacak 7 bölümlük serinin her bölümüne farklı bir konuk katılıyor. Serhan Acar, Can Bonomo, Sarp Apak, Kerimcan Akduman, Hande Baladın, Kaan Kural ve Sena Nur Gül gibi alanının tanınan isimlerinin konuk olduğu tüm bölümlerde konukların yol ve yolculuk hikayeleri, favori rotaları, hayatlarındaki yol ayrımları, yol filmleri ve şarkıları üzerine enerji dolu sohbetler yer alıyor. ‘Yol Arkadaşım’ podcast serisi şehirler arası ya da şehir içi yolculukların yanı sıra, spordan açık hava aktivitelerine, kısacası hayatın her anına eşlik ediyor.

Formula 1 Heyecanını Yolda Deneyimlemek

Yapılan açıklamaya göre her yeni bölümde farklı konu ve konuklarla sürecek ‘Yol Arkadaşım’ podcast serisinin ilk bölümünde tüm dünyanın yakından takip ettiği Formula 1 konuşuluyor. İsmail Türküsev, Formula 1 spikeri ve yorumcusu Serhan Acar ile İstanbul Park’taki Formula 1 heyecanının hemen öncesinde organizasyonla ilgili detayları alıp Iron Maiden şarkıları eşliğinde yola çıkıyor. Keyifli sohbette Serhan Acar’ın favori yol filminden bahsedilirken, İstanbul’dan İzmir’e giderken eski yol mu, yeni yol mu tercih edilmeli, efsane pilotlardan Hakkinen mi yoksa Schumacher mi gibi sorulara da yanıtlar aranıyor.

Can Bonomo ile ‘O Tarz’ Bir Yol Sohbeti

Serinin ikinci bölümünde ise İsmail Türküsev’in yan koltuğuna müzisyen Can Bonomo oturuyor. Can Bonomo’nun çocuğunun doğumundan sonra değişen hayatını, kısa ama eğlenceli motosiklet rotalarını ele alan ikili, sohbetlerini uzun soluklu playlist’lerle renklendiriyor. Türküsev ve Bonomo, yol boyunca çeşitli esnaf lokantalarına uğrayıp, aynı zamanda Can Bonomo’nun kıvançla taşıdığı bazı süper güçleri de deneyimliyor.

‘Yol Arkadaşım’ serisinin bölümlerine redbull.com adresinden ve tüm podcast platformları üzerinden erişilebiliyor.