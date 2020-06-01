Bilal Sonses Kimdir?

Son dönemde genç kızların sevgilisi olan Bilal Sonses, yaptığı çalışmalarla adından söz ettirirken gelin hep birlikte onun müzik serüvenine göz atalım.

Bilal Sonses 1989 Doğumlu

1989 yılında İstanbul’da doğan Bilal Sonses, son dönemde yaptığı çalışmalarla ön plana çıkmayı başarıyor. Meslek lisesinde okuduktan sonra Düzce Üniversitesi’nde eğitimine devam etmeye başlayan Bilal Sonses, yaptığı şarkılarla herkesin gönlüne dokunmayı başarıyor.

2015 Yılında Şöhret Basamaklarını Tırmanmaya Başladı

Bilal Sonses, müzik sektöründe ilerlemeye karar verdikten sonra 2015 yılı itibariyle bir Youtube kanalı açtı. Bu kanalda şarkılar söylüyor ve gitar çalıyordu. Kısa süre içerisinde sesini duyarak beğenenlerin sayısı katladı. Durum böyle olunca da takipçileri hızla artmaya başladı. Yeni çıkan mp3ler 2020 şarkıları.

Birçok şarkısının sözlerini kendisi yazan Bilal Sonses, şarkılarını yayınladıktan sonra tıklanma rekorları ile karşı karşıya gelmeye başladı. İki Kelime şarkısıyla tıklanma rekoru kırdıktan sonra Elin Olamam ve Sana Bir Şey Olmasın şarkıları herkesin ağzından düşmemeye başladı. Sol Yanım şarkısı ile de birçok aşığı kendisine çekmeyi başardı. Sonses’in tüm müzik arşivine Bilal Sonses Şarkılarını indir ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Öpesim Var Albümüyle Dikkatleri Yeniden Topladı

Bilal Sonses tarafından yayınlanan albümler izlenmeye ve dinlenmeye devam edilirken Öpesim Var albümü ile Sonses yeniden dikkatleri kendi üzerine topladı. Özellikle albümündeki aynı isimli şarkıya çektiği klip herkesin beğenisini toplamayı başardı. Yine rekorlara doğru koşuyor.

Son Zamanlarda Tripkolic Bilal Sonses Düeti En Çok Konuşulanlar Arasında Yerini Koruyor

Tripkolic’in herkes tarafından bilinen şarkısı Sonu Gelmez yeniden gündeme Bilal Sonses ile yaptığı düet sonucunda geldi. Üstelik yapılan düete yeni bir klip çekilerek yayınlandı. Böylece Sonu Gelmez her iki ismin sevenleri tarafından dinlenmeye başladığından dolayı en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Eskiden ergenlik dönemlerinde dinlenen Sonu Gelmez şarkısı şuan herkesin dilinde.

Kaynak: Mp3 indir

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 10:29