DeFacto ve Danilo Şef’ten sosyal medya akımlı reklam filmi

DeFacto 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içinde yer alan pantolon şıklığı ve eşofman rahatlığını birleşim noktası jogger’lar için yeni reklam filmini yayınladı. İtalyan Şef Danilo Zanna’nın reklam yüzü olduğu film, sosyal medyada akım olan hareketler ve efektlerle kurgulandı.
Yeni nesil reklam filminin yönetmen koltuğunda Mert Enis yer alırken prodüksiyonu ve müzik yapımcılığını H2O Content Studio üstlendi. Fotoğraf çekimi ise Aslı Girgin tarafından gerçekleştirilirken filmin müziği için markanın uyarlanan ‘jingle’ı kullanıldı.