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DeFacto ve Danilo Şef’ten sosyal medya akımlı reklam filmi

DEFACTO 2020 SONBAHAR-KIŞ KOLEKSİYONU İÇİNDE YER ALAN PANTOLON ŞIKLIĞI VE EŞOFMAN RAHATLIĞINI BİRLEŞİM NOKTASI JOGGER’LAR İÇİN YENİ REKLAM FİLMİNİ YAYINLADI. İTALYAN ŞEF DANİLO ZANNA’NIN REKLAM YÜZÜ OLDUĞU FİLM, SOSYAL MEDYADA AKIM OLAN HAREKETLER VE EFEKTLERLE KURGULANDI.

DeFacto ve Danilo Şef’ten sosyal medya akımlı reklam filmi

DeFacto 2020 Sonbahar-Kış Koleksiyonu içinde yer alan pantolon şıklığı ve eşofman rahatlığını birleşim noktası jogger’lar için yeni reklam filmini yayınladı. İtalyan Şef Danilo Zanna’nın reklam yüzü olduğu film, sosyal medyada akım olan hareketler ve efektlerle kurgulandı.

Sosyal medyanın en sevilen akım ve efektleri DeFacto’nun yeni reklam kurgusunu oluşturdu. İtalyan Şef Danilo Zanna’nın reklam yüzü olduğu jogger koleksiyonu filmi, yeni normal dönemin tedbirleri kapsamında bir gün boyunca çekildi. İlk defa sosyal medya akımlarını gerçekleştiren Zanna, çekimler sırasında çok eğlendiklerini belirtti.

Yeni nesil reklam filminin yönetmen koltuğunda Mert Enis yer alırken prodüksiyonu ve müzik yapımcılığını H2O Content Studio üstlendi. Fotoğraf çekimi ise Aslı Girgin tarafından gerçekleştirilirken filmin müziği için markanın uyarlanan ‘jingle’ı kullanıldı.

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