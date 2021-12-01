Ermiş’ten ilgi gören şarkı klibi

Basın camiasının yakından tanıdığı gazeteci Ahmet Ermiş, son birkaç yıldır çeşitli programlarda sahne alarak başladığı müzik hayatını bir adım daha yukarıya taşıdı ve cover çalışması yaptı.

Tan Taşçı’nın söz ve bestesindeki “Ona Söyle” adlı şarkıyı seslendiren Ermiş, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Müzik hayatına yeni bir başlangıç yapan Ahmet Ermiş, klip sonrası şu açıklamalarda bulundu:

“Son birkaç senedir kendi etrafımızda amatör diyebileceğimiz bir müzik sürecim var. Eksiklerimin de olduğunu bilerek, kendimi biraz daha geliştirmeye ve yenilemeye çalıştım. Tüm bunları yaparken de çeşitli organizasyonlarda, konserlerde ve programlarda sahne aldım. Tabi sahnelere çıkınca dostlarımın sık sık albüm yapmam veya klip çekmem şeklinde tavsiyeleri oluyordu. Benim de böyle bir cesarete ihtiyacım varmış ki, herkes bana söyledi, ben de ‘Ona Söyle’ diyerek çok sevilen bir şarkıya cover yapmaya karar verdim.

BÜYÜK EMEK VERDİK

Ben bu kararı aldıktan sonra çok fazla şarkı dinledim. Aslında söz ve müziği kendime ait olan bir eserle çıkmayı planlamıştım ama şu anda akustik ve cover dediğimiz çalışmalar fazla dikkat çekiyor. Canlı performans bir müzisyen için çok önemli. O bakımdan kendi eserimizi biraz daha ileriye atarak ilk çalışmamızı cover olarak planladık. Planladık ama işin en zor kısmı doğru şarkıyı bulmak oldu. En sonunda söz müziği sevgili Tan Taşçı’ya ait olan ‘Ona Söyle’ isimli şarkı da tamam dedim. Biraz tarzımın dışında olan bu güzel eser o kadar kıymetli ki, hem eser sahibine hem de eseri bilenlere mahcup olmamak için çok gayret ettik. Bu yolda en büyük desteği orkestra şefim Sendur Aydın verdi ve çok ciddi mesai harcadı. Her biri birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımın da sihirli dokunuşlarıyla güzel bir çalışmayı bitirdik. Kendi yotube sayfamızda yayınladığım şarkımız yoğun ilgi görüyor. Facebook, Instagram, Tik Tok vs. çeşitli sosyal medya platformlarında binlerce beğeni aldık.

YENİ YILDA YENİ BİR KLİP DAHA

İnşallah yeni yıla yetiştireceğimiz bir şarkıya daha başladık. Ticari bir beklentimin olmadığını net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Zaten bu çalışmalarımızı dostlarımızın destekleriyle hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle cover çalışmamızda maddi manevi desteğini esirgemeyen tüm destekçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Orkestra şefim, müzik yönetmenim Sendur Aydın nezdinde tüm saz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Klip yönetmenliğimizi yapan ve altın vuruşlarıyla çekimlerimizi renklendiren Ata Pro ailesi Şeyhmuz Yöntem, Aykut Güney, Kerem Dalgın’a, çekimlerimiz için stüdyosunun kapılarını bizlere açan By Aytaç - Aytaç Tuna’ya, aynı mesleği icra etmekten gurur duyduğum değerli basın mensubu dostlarıma sonsuz minnettarım. Son olarak bu çalışmamızın geniş kitlelere ulaşması adına paylaşım ve yorum yapan, beğeni ve öneride bulunan, yorulmadan bizleri dinleyerek gayretlerimize can veren herkese binlerce teşekkürü borç biliyorum. Bizi, beni izlemeye ve destek vermeye devam etmelerini rica ediyorum.”



Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2021, 11:32