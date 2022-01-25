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Şafak Sezer yolda kaldı: “Allah rızası için sesimizi duyun”

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İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun” dedi.

Şafak Sezer yolda kaldı: “Allah rızası için sesimizi duyun”
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İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yolda kalan Şafak Sezer ise sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Sezer, “Allah rızası için sesimizi duyun” dedi.

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Ünlü sanatçı Şafak Sezer’de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi.

Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

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