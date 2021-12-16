Sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edilen müzisyen konuştu

Kadıköy Moda’da evlerine doğru giden müzisyen çift, sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edildi. Saldırının mağduru müzisyen İlke Duman ilk kez konuştu.

Kadıköy Moda’da evlerine doğru giden müzisyen çift, sokağa idrarını yapan kişiyi uyardığı için darp edildi. Mağdur İlke Duman, Kanal D ekranlarında hafta içi canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez yaşananları anlattı.

Saldırının mağdurlarından İlke Duman eşiyle yaşadığı o korku dolu geceyi anlattı. Duman, “Evimizin önünde idrarını yapan genç bir çocuk vardı. Cinsel organı dışarıda, çok rahat şekilde bunu yapıyordu” dedi. Eşinin tepki göstermesi üzerine gencin durmadığını söyleyen Duman, “Eşim; ‘kardeşim ne yapıyorsun, utanmıyor musun?’ diye söyleyince ‘Sana mı soracağım?’ sözleriyle benim üzerime doğru idrarını yapmaya devam etti” dedi.

"Elimiz, ayağımız, kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor"

Ardından şiddete maruz kaldıklarını anlatan Duman, “Alkollü 3-4 kişi eşimi yere yatırdılar, dövdüler. Kafasına, kulağına bastılar. Ben yalvardım onlara. Araya ben girince bana da vurdular" dedi. Duman, polislerin gelmesiyle 2 saldırganın yakalandığını ve diğerlerinin kaçtığını söyledi.

Dehşeti yaşayan müzisyen İlke Duman, “Kötü bir gece geçirdik. Biz böyle insanlar değiliz. Bunları sadece haberlerde izlerdik. Başımıza geldi, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı. Eşinin saldırıdan sonra vücudunda hasar kaldığını söyleyen Duman, “Biz müzisyeniz; elimiz, ayağımız, kulağımız bize lazım. Eşim şu an işitme kaybı yaşıyor” dedi.