Türk oyuncudan çarpıcı açıklama “Türkiye’deki oyunculuk gerçekçiliğini yitirdi”

Türkiye’deki oyunculuk yapanların bir çoğunun yapmacık olduğunu belirten oyuncu Gürkan Arıkboğa, “Türkiye’deki oyunculuğun gerçekçiliğini yitirdiğini düşünüyorum. Eski Yeşilçam oyunculuğunun tamamen yitirildi. Türkiye’de hakkıyla oyunculuk yapan kişilerin sayısı 5 veya en fazla 10 dur” dedi.

Bayrampaşa 11 dizisinde Garanti Selahattin karakterini canlandıran oyuncu Gürkan Arıkboğa sektöre ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de oyunculuk yapabilen kişilerin bir elin parmaklarını geçmediğini ifade eden Oyuncu Gürkan Arıkboğa, “Ben Yeşilçam ve Yılmaz Güney hayranıyım, sinema oyunculuk konusunda kendisini örnek alıyorum. Türkiye’deki oyunculuğun gerçekçiliğini yitirdiğini düşünüyorum. Eski Yeşilçam oyunculuğunun tamamen yitirildi. Türkiye’de oyunculuk yapan kişilerin sayısı 5 veya en fazla 10 dur. Çünkü bu oyuncular bana yapmacık geliyor, bayan oyuncuların botoks yaptırarak mimiklerini öldürdüğünü düşünüyorum. Erkek oyuncularda kaş almak gibi şeyler yaptıktan sonra ben izlediğim oyuncularda gerçekçiliği alamıyorum. Seyircilerinde benim gibi gerçeklik duygusunu alamadıklarını düşünüyorum. Yurt dışında çalıştığım arkadaşlarımda daha içtenlikle sıfır ego ile çalışıyorduk" ifadelerini kullandı.

Oyuncuların kendilerini yeteri kadar geliştirmediğini savunan Arıkboğa, "Bizde bir dizide oyunculuk yapan kendisini oldum zannediyor. Oyunculukta oldum kelimesini asla kabul etmiyorum. Yılmaz Güney, Çetin Tekindor, Şener Şen ve Kadir İnanır ile oynamak isterdim. Nejat Uygur hayatta olsa idi onunla aynı sahnede olmak en büyük hayalimdi. Bunlar bizlerin en büyük değerleridir" dedi.

“Dizi tam mahalle kültürünü yansıtıyor”

Bayrampaşa 11 isimli dizide Garanti Selahattin karakterini canlandırdığını dile getiren Arıkboğa, “Oynadığım dizide benim için en güzel yanı Wilma Elles ile birlikte oynamaktır. Dizide aynı zamanda Selahattin Taşdöğen ve Ümit Acar gibi değerli ağabeylerimiz ile oynuyorum. Dizinin senaristliğini ise Mustafa Kabul üstlendi, yapımcılığını İlyas Çağlayan ve uygulayıcı yapımcılığını Kadir Balık yaptığı dizi, tam bir mahalle kültürünü yansıtıyor. Şiddetin olmadığı komedinin olduğu eskiden yayınlanan Perihan Abla dizisine benziyor” diye konuştu.