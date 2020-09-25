Türkan Şoray’ın podyuma çıktığı gecede Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

Moda dünyasının ustası Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti. Türkan Şoray podyuma çıktığı gecede veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.
Türk modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve ’Terzi Yamağı’ Barbaros Şansal (1990 -2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.
Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.
Podyumda Mayruk’u uğurlayan Türkiye’nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray da duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadılar.(YM-