Türkan Şoray’ın podyuma çıktığı gecede Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

Moda dünyasının ustası Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda etti. Türkan Şoray podyuma çıktığı gecede veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türk modasının terzisi Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve ’Terzi Yamağı’ Barbaros Şansal (1990 -2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.

Veda gecesinde bir birinden ünlü isimler podyuma çıktı. Sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya podyuma çıktı. Gecede son olarak ise ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

Türkan Şoray podyuma çıktıktan sonra veda selamlamasına çıkan Yıldırım Mayruk, gözyaşlarına hakim olamayıp jübile selamlamasını ağlayarak yaptı.

Podyumda Mayruk’u uğurlayan Türkiye’nin en ünlü güzellik kraliçeleri ve Türkan Şoray da duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadılar.

(YM-