Mahalleli ayağa kalkmıştı, bakın o firmalara ne kadar ceza kesilmiş

Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Karadenizliler ve Vezirçiftliği mahalellerinde ikamet eden vatandaşlar, kötü koku yaydıkları ve çevreye zarar verdikleri iddiasıyla o bölgede bulunan fabrikaları protoste etmişti. Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede faaliyet gösteren tesislere son 3 yılda 173 denetim yapıldığı bildirilerek, farklı tarihlerde toplamda 4 milyon 215 bin 155 TL idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

İlçeye bağlı Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi’nde dün toplanan vatandaşlar, bölgedeki halk sağlığını tehdit ettikleri iddiasıyla protesto etti. Kötü kokudan şikayetçi olan kalabalık, cadde boyunca sloganlar eşliğinde yürüdü. Basın açıklaması yapan kalabalık ardından Polen Kimya fabrikasınının tellerine maske astı.

Valilik: "Denetimler aralıksız sürüyor"

Kocaeli Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Karadenizliler ve Vezirçiftliği mahallelerinde faaliyet gösteren ve çevresel etkilere sebebiyet verebilecek atık işleme ile geri kazanım tesislerinde Çevre, Şehricilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerince 24 saat esasına göre yapılan denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.

"Son 3 yılda 173 denetim yapıldı"

Gerek şikayet gerekse planlı ya da plansız olarak son 3 yılda içinde bahse konu bölgelerdeki tesislere yönelik denetimlerin yapıldığının kaydedildiği açıklamada, "Bölgedeki atık işleme ve geri kazanım tesislerine yönelik 2021 yılında 48, 2022 yılında 50 ve 2023 yılı bugüne kadar da 75 olmak üzere toplam 173 denetim yapılmıştır" denildi.

Toplamda 4 milyon 215 bin 155 TL ceza kesilmiş

Açıklamada, firmalara son 3 yılda uygulanan para cezaları da açıklandı. Buna göre, 9 Mart 2021’de 24 bin 123 TL, 3 Haziran 2021’de 96 bin 561 TL, 4 Haziran 2021’de 270 bin TL, 9 Temmuz 2021’de 96 bin 561 TL, 30 Temmuz 2021’de 96 bin 561 TL ve 1 Aralık 2021’de 96 bin 561 TL cezai işlem yapıldığı bildirildi. 17 Şubat 2022’de de 131 bin 516 TL, 22 Nisan 2022’de 1 milyon 644 bin 144 TL cezai işlem uygulandığı kaydedildi. 10 Temmuz 2023’de ise 293 bin 188 TL, 30 Ekim 2023’de 586 bin 376 TL, yine aynı gün de başka firmaya 586 bin 376 TL ve 2 Kasım 2023’de 293 bin 188 TL olmak üzere toplamda 4 milyon 215 bin 155 TL idari yaptırım uygulandığı ifade edildi.

Toplam 12 yaptırımın uygulandığının bilgisinin verildiği açıklamada, "İlimizin çeşitli noktalarında bulunan 13 adet hava kalitesi istasyonu ve 35 tesisin kirletici vasfı yüksek 93 bacasında online olarak yapılan ölçümlerimiz ve teknik ekiplerimizce yapılan planlı plansız denetimlerimiz aralıksız devam etmekte olup, uygunsuzluğu tespit edilen tesislere gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır" denildi.