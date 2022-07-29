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Marmara'dan 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı
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Marmara'dan 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı

Balıkesir'in Marmara Adalar bölgesinde dalış yapan ekipler, 2 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağı denizden çıkardı.

Marmara'dan 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı
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Balıkesir’in Marmara Adalar bölgesinde dalış yapan ekipler, 2 futbol sahası büyüklüğündeki hayalet ağı denizden çıkardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde denizler, hayalet ağlardan arındırılmaya devam ediyor. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla “Sıfır Atık Mavi” projesini imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde kirlilik oluşumunun önüne geçecek yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde; Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde başlanan “Hayalet Ağların Temizlenmesi” projesi çerçevesinde çalışmalar rutin bir şekilde devam ediyor. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan “hayalet ağ” olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi çerçevesinde Marmara Denizi Marmara Adalar bölgesi kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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Su altı canlılığı artacak

Çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Ekipler, deniz canlılarının yaşamı büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edecek. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra; sualtı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması gibi birçok bilimsel proje takip edilecek.

Başkan Aksoy’dan Başkan Yılmaz’a teşekkür

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Marmara Denizi’nde bulunan hayalet ağların temizlendiğini belirten Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy; çevre konusunda oldukça duyarlı olan Başkan Yücel Yılmaz’a, deniz temizliği konusunda da duyarlı yaklaşımından dolayı teşekkür etti.

İHA
Editör

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