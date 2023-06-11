MESAN, öğrencilerle bir araya geldi.

Mesan Plastik yöneticileri mesleki tecrübeleri aktararak gelen soruları cevaplandırdı. Yapılan toplantı ile ilgili olarak Mesan’dan yapılan açıklamada “MESAN olarak Meslek lisesi memleket meselesi anlayışı ve bilinci ile eğitime tam destek veriyoruz, Silivri’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerimize, firmamızı, Türk sanayisinin ihtiyacını, meslek lisesi çıkışlı çalışma arkadaşlarımızın gösterdiği başarılı çalışmaları örneklemeler, sanayileşme alanındaki ara eleman ihtiyacına dikkat çekmek istedik. Gençlerimizi üretime, üretmeye ve sanayiye kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, bu bizim sosyal sorumluluk bilincimizde var. Her zaman dediğimiz gibi Türk sanayisinin çarkları çevirecek Türk gençlerine ihtiyacı var.” ifadelerine yer verildi.

