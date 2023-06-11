Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon

Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya'da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü BNI-Medco Energi M25K International Tennis Series turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Milli tenisçi Yankı Erel Endonezya’da düzenlenen toplamda 25 bin Dolar ödüllü BNI-Medco Energi M25K International Tennis Series turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da sert zeminde gerçekleşen organizasyonda 5 numaralı seri başı olarak mücadele eden 22 yaşındaki milli sporcu Yankı Erel şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla Hintli, İtalyan, Çin Taipeisili ve Avustralyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Erel finalde turnuvanın 4 numaralı seri başı Japon raket Hiroki Moriya ile karşılaştı. 2 saat 4 dakika süren mücadelede Moriya’yı 6-3, 4-6, 6-2 yenen Yankı toplamda altıncı, M25 düzeyinde ikinci şampiyonluğunu elde etti.