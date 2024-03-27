MHP'li Karabulut'tan Gölbaşı esnafına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile birlikte Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala Cumhur İttifakı vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, beraberinde Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ile birlikte Gölbaşı ilçesini ziyaret etti. Gölbaşı Seçim Ofisi’nde ağırlanan MHP’liler, partililerin seçim çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra esnafı dolaştı. MHP İl Başkanı Doğan, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin emrinde durmadan, yorulmadan, büyük bir azim ve şevkle 31 Mart Yerel Seçimleri’ne hazırlanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Gölbaşı’nda ve Ankara’da destan yazacağız. Cumhur İttifakımıza göstermiş oldukları teveccühten ve misafirperverliklerinden dolayı kıymetli esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

MHP Ankara İl Başkanlığı tarım desteği programına katıldı

MYK Üyesi Aysun Bay Karabulut, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile birlikte Ankara İl Tarım Müdürlüğü’nün düzenlediği tohum hibe desteği programına da katıldı. Katılımcılar, çiftçilerin yanında olan devlet kurumlarına teşekkür ederek, programın amacının çiftçilere tohum hibe desteği sağlamak ve tarımsal üretimi desteklemek olduğunu vurguladılar.

MHP İl Başkanlığı, çiftçilere yönelik desteklerin devam etmesinden memnuniyet duyulduğunu belirterek, devletin tarım sektöründeki önemli rolünü vurguladı.