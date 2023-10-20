Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ve Hakkarili gençlerle buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak ve Hakkari’de kendi imkanlarıyla teknolojiye dayalı projeler geliştiren ve bunda da başarı sağlayan gençlerle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnaklı ve Hakkarili gençlerin hayata geçirdiği projeleri kendilerinden dinledi. Bakan Güler, gelecekteki diğer projelerin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı. “Sizler geleceğin bilim adamlarsınız” diyen Güler, Türkiye’nin teknoloji projelerinde gençleri her zaman desteklediğini hatırlattı.

Şırnak ve Hakkari’den gelen gençler, kabullerinden dolayı Güler’e teşekkür etti. Kabulde Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı.