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MKE tarafından üretilen Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ'a entegre edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun, liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ'a entegre edildiğini açıkladı.

MKE tarafından üretilen Milli Deniz Topu, TCG BEYKOZ'a entegre edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından yerli ve milli imkanlar ile geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu’nun, liman ve deniz testleri için TCG BEYKOZ’a entegre edildiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE A.Ş) ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu’nun ilk test atışı geçen sene Aralık ayı başında yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile katıldığı Karapınar’daki test atışı başarıyla gerçekleşmişti.

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20 kilometre menzile sahip

Sonrasında devam eden test atışlarının ardından Millî Deniz Topu, kara atışlarını başarıyla tamamladı. 60 saniye içinde 80 atış yapabildiği testlerde bir kez daha ortaya konulan Milli Deniz Topu diğer testleri için gemiye çıktı. TCG BEYKOZ’a başarıyla entegre edilen Millî Deniz Topu, liman ve deniz testlerine hazır hale getirildi. Kalan iki test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılacak olan Millî Deniz Topu, hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanında kullanılıyor. Dakikada 80 atıma ulaşabilen sistem 20 kilometre menzile sahip.

İHA
Editör

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