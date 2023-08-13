Moldovalı seramik ustası Esenyurt'ta kurulan Zanaatkarlar Sokağı'nda yemeni sanatını öğrendi

Moldovalı Nicu Scutelnıc, Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali çerçevesinde kurulan Zanaatkarlar Sokağı’nda yemeni sanatını öğrendi. Gaziantep’ten gelen yemeni sanatları ustası Kemal Baygün ise dil farklılığının kaynaşmaya ve kültürel paylaşım yapmaya engel olmadığını ifade etti.

Esenyurt Belediyesi’nin öncülüğünde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Esenyurt Halk Dansları, Müzik ve Sanat Festivali çevresinde kurulan Zanaatkarlar Sokağı’nda hem Türkiye’den hem de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen el sanatları ustaları Esenyurtlulara kendi kültürlerini tanıtmaya devam ediyor. Farklı stantlarda satış yapan ustalar, hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerin yapım aşamalarını birbirlerine öğretiyor. Farklı dillerde konuşmanın insanların dostluk kurmasına engel olmadığını gösteren bu sokakta, Moldovalı seramik ustası Nicu Scutelnıc, Gaziantep’ten gelen yemeni sanatları ustası Kemal Baygül’den yemeni yapmanın inceliklerini öğrendi.

“Burada farklı insanlarla kaynaşıyoruz”

Moldova’dan Esenyurt’a gelen 17 yaşındaki seramik ustası Nicu Scutelnıc, burada birbirinden farklı insanlarla tanıştığını belirterek şunları söyledi:

“Üç yıldır seramik işiyle uğraşıyorum. Esenyurt’a geldiğim için, bu kadar yetenekli ustalarla tanıştığım için çok memnunum. Burada tanıştığım usta bana yemeni adı verilen çarık tasarımını öğretti. Ben de ona seramik yapımı ile ilgili bilgiler verdim. Burada hem birtakım şeyler öğreniyoruz hem de farklı insanlarla kaynaşıyoruz. Umarım bu tür etkinlikler her zaman devam eder.”

“Farklı diller kaynaşmaya engel değil”

Yemeni sanatları ustası olan Kemal Baygün ise farklı dillerde konuşmanın kaynaşmaya engel olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“Buraya Gaziantep’ten geliyorum. Esenyurt Belediyesi sayesinde burada Nicu arkadaşımla tanışma imkanı buldum. Biz bugün arkadaşımızla birlikte ayakkabı yaptık. Ona yemeni sanatlarını öğrettim. Kendisi de çok başarılı ve eli yatkın bir arkadaşımız. Bu festivalde kardeşliğimiz ve dostluğumuz da pekişti. Farklı dillerde konuşsak da burada beraberiz. Bizleri bir araya getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

Sanatın ve kardeşliğin pekiştiği Zanaatkarlar Sokağı 13 Ağustos Pazar gününe kadar 15.00 ila 23.00 saatlerinde açık olacak.