Maganda hem dans etti hem de ateş açtı, bu anları gururla sosyal medyada paylaştı
İstanbul Çatalca'da alkollü maganda dans eşliğinde havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
İstanbul Çatalca’da alkollü maganda dans eşliğinde havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.
Çatalca’da önceki gün gece saatlerinde bir maganda, aldığı alkolün etkisiyle silahla ile rastgele havaya ateş açtı. Maganda, vatandaşların canını tehlikeye atmakla kalmayıp dans ederek ateş ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.