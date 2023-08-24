MSB: 'Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: 'Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildi'
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Hakkari hudut hattında 9 bin 888 gram metamfetamin ele geçirdi.” ifadelerine yer verildi.

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