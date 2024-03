Murat Kurum'dan Erzurumlulara müjde: 'Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız'

TAKİP ET

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de ‘12 Mart Erzurum İftar Sofrası’ programına katıldı. Kurum, "Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız. Buradan yiğit dadaşlara Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan’dan sonra İBB olarak Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler’de düzenlenen ’12 Mart Erzurum İftar Sofrası’ programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Murat Kurum’un yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna, Erzurum Konfederasyon Başkanı Ali Murat Alatepe, milletvekilleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Sırtımızı milletimize yasladık”

Programda konuşan Murat Kurum, “Bugün Erzurum’un kurtuluşunun yıldönümü. Erzurum’un yiğitlerinin yazdığı kahramanlık destanı ebediyete kadar yaşayacak olan İstiklal Marşı’mıza da ilham olmuştur. Bugün aynı zamanda, İstiklal Marşı’mızın kabul edilişinin yıldönümü. Biz sizlerle birlikte nice zorlukları aştık, nice engellerin üstesinden geldik. Ama durmadık, yılmadık her zaman davamız, hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye oldu. 81 ilimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretiyle çalıştık, çabaladık. Gece gündüz demedik, milletimizin zor gününde, her anında hep yanında olduk. İşte asrın felaketinde 11 ilde üç ayda 180 bin konutun yapımını başlattık. Elazığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. Manavgat’ta tarihin en büyük yangınını yaşadık. Orada vatandaşlarımıza bir söz verdik. 1 yıl içerisinde bu konutları bitireceğiz sizlere teslim edeceğiz dedik. Sözümüzü tuttuk. Ardından Kastamonu’da Giresun’da seller olduğunda vatandaşımızla el ele verip hızlı bir şekilde ayağa kaldırdık. İzmir’de deprem olduğunda İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. Hiç bir zaman bahanelerin arkasına sığınmayı seçmedik. Her zaman milletimizle birlikte yol yürüdük. Sırtımızı milletimize yasladık” dedi.

“İBB olarak Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız”

Erzurum’a yapılan projeler hakkında konuşan Kurum, Erzurumlulara da şu şekilde müjde verdi:

“Erzurum’da eserlerimizi görürsünüz. Ulu Camii’nin karşısına baktığınızda karşınızdaki kale sizi selamlar. Ulu Camii’nin yanındaki o muhteşem millet bahçesiyle birlikte şehrin çocuklarının, gençlerinin, Erzurumlu dadaşlarımızın huzur içerisinde vakit geçirdiğini görürsünüz. Az ileriye gittiğinizde Erzurum’da yapmış olduğumuz yeni kentsel dönüşüm projelerimizi görürsünüz. Erzurum’un istihdamına katkı sağlamak amacıyla sanayi sitesiyle alakalı çalışmalarımızı görürsünüz. Erzurum’un yarınları için mücadele etmiş bir kardeşinizim. Hiçbir zaman milletimizin bizden beklentilerini, taleplerini görmezden gelmeyeceğiz. Söz verip o sözleri unutanlardan olmayacağız. Buradan yiğit dadaşlara Erzurumlu kardeşlerimize söz veriyorum. 1 Nisan’dan sonra İBB olarak Erzurumlu kardeşlerimizin vakit geçireceği bir kültür merkezi yapacağız.”

“İstanbul’da 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok”

Mevcut yönetimin 5 yılda yaptığı bir çalışma olmadığını eleştiren Kurum, kendi projeleri hakkında da şöyle konuştu:

“Yaklaşık 70 gündür İstanbullu ve Erzurumlu kardeşlerimize hizmet etmek, İstanbul’un refahını arttırmak için hayallerimizi paylaşıyoruz. Bu gün bir çok misafirimizin iftara bile yetişemediği bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul’da yaşamak artık bir külfet haline geldi. İstanbul’da 5 yılda yapılmış bir ulaşım yatırımı yok. Yapılmayı bırakın bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarını bile iptal ettiler. O da yetmezmiş gibi hafriyat döktüler. O da yetmedi bizim tünellerimize beton dökerek tarihe geçtiler. Onlar ne yaparsa yapsın onlar hangi yalanın peşinden koşarsa koşsun biz milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Milletimizin refahı için önümüzdeki 5 yıl içerisinde şuan ki mevcut metro hattını 650 kilometreye çıkaracağız. Yapacağımız kavşaklarla, tünellerle, yol düzenlemeleriyle birlikte İstanbul’daki ulaşım süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. İstanbul’da metro gitmeyen tek bir ilçemiz kalmayacak. Biz İstanbul’da 173 bin konutun dönüşümünü başlattık. Afet konutlarımızı tamamladık. İstanbul’umuzda tam 80 bin sosyal konut yaptık. 81 ilde 72 milyon metrekare millet bahçesi yaptık. O da yetmedi 80 tarihi meydanımız ihyası için çalıştık. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa altyapıya, üst yapıya ilişkin belediyelerimizle vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalıştık.”

“Mesele Türkiye Yüzyılı’nda İstanbul’un geleceği meselesidir”

Verilen sözlerin hiçbir zaman unutulmayacağına vurgu yapan Kurum, “31 Mart’ta bir tarafta sözünü tutmayanlar diğer tarafta İstanbul’a 365 milyar yatırım yapanlar olacak. Bir tarafta İstanbul’un kaynaklarını çarçur edip, israfı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon harcayanları, bir tarafta da gecesini gündüzüne katmış İstanbul’un geleceği için çalışanları tercih edeceksiniz. Bir tarafta 2 günlük konsere 550 milyon para harcayanları göreceksiniz, diğer tarafta da hem konserleri yapan, hem gençliğin geleceğini inşa eden, hem de verdiğin sözleri tutan iradeyi görürsünüz. Hangi siyasi partiye oy verirse versin tüm vatandaşlarımızdan şapkayı önlerine koyup bu soruların yanıtını aramalarını istiyorum. 31 Mart’ta İstanbul’umuzu ayağa kaldırıp sizlere layık bir şehir haline getireceğiz. Hiçbir zaman kibirli olmayacağız, hiçbir zaman vatandaşımızdan uzak durmayacağız. Hiçbir zaman sözlerimizi unutmayacağız ve el birliğiyle İstanbul’umuzu geleceğe hazırlayacağız. Mesele Murat Kurum meselesi değil mesele Türkiye Yüzyılı’nda İstanbul’un geleceği meselesidir” şeklinde konuştu.