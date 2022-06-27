Otobanda korkutan kaza: 2 yaralı

Bursa’da otobanda meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırması sonucu 34 GV 6284 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahale diğer sürücüler tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.