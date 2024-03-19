Otomobilin yakıt tankından 17 kilo eroin çıktı
TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi.
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde durdurulan otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün TEM Otoyolu’nda bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramalarda, aracın yakıt tankı içine zulalanmış vaziyette 17 kilogram 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.