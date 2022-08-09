Siemens
SON
DAKİKA
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Ümraniyespor: 3 (Maç sonucu)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cemevinde Alevi dedeleriyle birlikte iftar yaptı
Galatasaray'da Giresunspor maçı hazırlıkları başladı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır'
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu yaralanan bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir asker şehit oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 03 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden P. Uzm. Çvş. Halil Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi. Şehidin Malatyalı olduğu öğrenildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Editör

Bakmadan Geçme

Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Başpehlivanlar Silivri er meydanını titretti
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Volkan Yılmaz: 'Tüm hemşehrilerimizi er meydanına bekliyorum'
Doğu Otomotiv, Silivrispor'un ana sponsoru oldu
Doğu Otomotiv, Silivrispor’un ana sponsoru oldu
Bakım için Amerika'dan Silivri'ye getirildi.
Bakım için Amerika’dan Silivri’ye getirildi.
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı