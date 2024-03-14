İSTANBUL (İHA) – İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü yılında Plácido Domingo ile görkemli bir konsere imza atacak. Dünyaca ünlü solistler Murat Karahan ve soprano Elena Stikhina’nın sahnede olacağı konsere, orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı gerçekleşecek. Konserin biletleri, 15 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.

Plácido Domingo, Murat Karahan ve Elena Stikhina İş Sanat’ın Gala konserinde buluşuyor. İş Sanat, Türkiye İş Bankası’nın 100’üncü yılında Plácido Domingo ile görkemli bir konsere imza atacak. Dünyaca ünlü solistler Murat Karahan ve soprano Elena Stikhina’nın sahnede olacağı konsere, orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

Yapılan açıklamaya göre müzik tarihinde, yüzyılın en büyük seslerinden biri olarak kabul edilen Plácido Domingo, opera kariyerinin yanı sıra orkestra şefliğiyle de klasik müziğin yaşayan en büyük efsaneleri arasında yer alıyor. Yarım yüzyılı aşkın kariyeri boyunca dünyanın en önemli sahnelerinde 150’den fazla eserde rol alan Plácido Domingo, 4 bin 400’ü aşkın performans gerçekleştirdi. Çoğu opera kayıtlarından oluşan 100’ü aşkın albüm çalışmasına imza atan Domingo, 12 kez Grammy Ödülü’nün sahibi oldu. Uluslararası müzik arenasında büyük kitlelere ulaşan ve eleştirmenler tarafından ‘Rönesans adamı’ olarak tanımlanan Domingo, kariyeri boyunca onursal unvanlar ve sayısız prestijli ödüle layık görüldü. Ülkemizin yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçımız, tenor Murat Karahan konserde Domingo ile birlikte sahnede olacak. Konser, 28 Mayıs Salı akşamı 20.30’da Volkswagen Arena’da gerçekleşecek.

“600’den fazla konser yönetti”

Kurucusu olduğu "Operalia" adlı uluslararası şarkı yarışmasının başkanlığını yaparak genç şarkıcılara destek vermeye devam eden efsane sanatçı, 1990 yılından itibaren on yıldan fazla süre Jose Carreras ve Luciano Pavarotti ile ‘The Three Tenors’ konserleriyle büyük kitlelerin karşısına çıktı. Şarkıcılığın yanı sıra orkestra şefi olarak 600’den fazla konser yöneten Domingo aynı zamanda İspanyol Kültürü ve Zarzuela’nın Dünya Büyükelçisi. Placido Domingo, prestijli operaların ve konser salonlarının sanat yönetmenliğini ve genel direktörlüğünü üstlenmiş, John Denver ve Julio Iglesias ile crossover’ın öncüsü oldu. Franco Zeffirelli (Cavalleria rusticana, La traviata ve Otello), Francesco Rosi (Carmen) ve Gianfranco De Bosio (Tosca) tarafından yönetilen opera filmlerinde başrolde yer aldı. 2009’dan bu yana önemli bariton rollerini seslendiren opera tarihine adını altın harflerle yazdıran Domingo’nun eşsiz sesi, tüm dünyada yankılanmaya devam ediyor.

Murat Karahan ve Elena Stikhina da sahnede olacak

2018-2023 yılları arasında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan Murat Karahan, Türk kültürünü dünya çapında opera ve bale sahnesine taşıyan Troya, Yeniden Doğuş, Göbeklitepe ve Sinan gibi önemli eserlerin bestelenmesi, ünlü isim ve prodüksiyonların festival ve önde gelen sahnelerde kapalı gişe sahnelenmesine vesile olarak ülkemizde opera ve balenin geniş kitlelere tanıtılmasında büyük rol oynadı. Karahan’a, aldığı pek çok ödül yanında, İtalya Cumhuriyeti Üstün Hizmet Liyakat Nişanı olan ‘The Ordine al Merito della Repubblica Italiana’ takdim edildi.

Soprano Elena Stikhina, Moskova Konservatuvarı ve Galina Vishnevskaya Opera Şan Merkezi’nde eğitim aldı. 2016’da Plácido Domingo’nun Operalia yarışmasında ödüller kazanarak dikkatleri üzerine çeken sanatçı Mariinsky Tiyatrosu’nun Primorsky Sahnesi’ndeki ilk sahne deneyiminin ardından, yine Mariinsky Tiyatrosu’ndaki Salomé performansı ile Onegin Ödülü ve ’Golden Soffit’ Tiyatro ödülü kazanarak Mariinsky’nin bir üyesi oldu. Helsinki’deki Finnish National Opera’da ve Paris Opéra’da Tatyana (Eugene Onegin), Berlin State Opera’da Mimì (La bohème), Metropolitan Opera’da Suor Angelica’nın başrolü gibi birçok önemli performansa imza attı.

Konser biletleri, Maximum Kart sahiplerine indirimle satılıyor. Sezonun biletleri tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.