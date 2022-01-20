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AK Parti'den BBP'ne ziyaret

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AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den BBP'ne ziyaret
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AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve teşkilat mensupları Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ramiz Aksu'yu ziyaret etti. Bozoğlu ve beraberindeki misafirperverliklerinden dolayı Aksu ve ilçe yönetimine teşekkür etti.

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Konuyla ilgili değerlendirmesinde AK Parti İlçe Başkanı, “Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Ramiz Aksu'yu parti teşkilatında ziyaret ettik. Birlik ve beraberlikte ortak noktamız vatan ve millet olmaya devam edecek. İlgi ve desteklerinden dolayı BBP İlçe Başkanı Ramiz Aksu ve ilçe yönetimine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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