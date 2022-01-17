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Bakan Adil Karaismailoğlu, Başkan Ocaklı’yı makamında ziyaret etti

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi Şile Deniz Feneri açılışının ardından Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’yı makamında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Ocaklı, daha sonra birlikte Şile esnafını ziyaret etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Başkan Ocaklı’yı makamında ziyaret etti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi Şile Deniz Feneri açılışının ardından Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’yı makamında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Ocaklı, daha sonra birlikte Şile esnafını ziyaret etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Bakan Adil Karaismailoğlu, tarihi Şile Deniz Feneri açılışına katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Adil Karaismailoğlu, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’yı makamında ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından Başkan Ocaklı, Bakan Karaismailoğlu ve protokol Şile esnafını da ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu ile Başkan Ocaklı, Şile esnafı ile muhabbet ederek esnafın sorunlarını dinledi. Yapılan esnaf ziyareti sonrası Bakan Karaismailoğlu ve protokol, Su Ürünleri Kooperatiflerini ziyarette bulundu.

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