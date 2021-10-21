Başkan Dursun, Çözüm Merkezi’ne gelen çağrıları yanıtladı

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini ilettiği Çözüm Merkezi’ne gelen aramaları yanıtlayarak vatandaşlarla bizzat görüştü.

Sultangazi Belediyesi bünyesindeki çözüm merkezi, haftanın yedi günü, yirmi dört saat ilçede yaşayan vatandaşlara hizmet veriyor. Merkezi ziyarete gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, telefonun başına geçerek gelen çağrıları yanıtladı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Dursun, gelen aramaların 5 tanesini yanıtlayarak çözüm buldu.

“Bizim açımızdan çözüm merkezi çok önemli bir alan”

Çözüm Merkezi’nde vatandaşlardan gelen talepleri hızlı bir şekilde alındığını vatandaşların sorunlarını ilgili birimlere aktarıldığını dile getiren Dursun, "Her müdürlüğümüzde çözüm merkezimizin bir muhatabı var. Bu muhatap vatandaştan gelen talebi birebir takip ediyor. Bende bugün Çözüm Merkezi’nde çalışan kıymetli kardeşlerimizin yanına geldim. Hem onların çalışma alanlarını görmek hem de gelmişken de bende 5 vatandaşımızın sorunlarını dinledim. Onların taleplerini aldık. Talepleri de alırken Belediye Başkanının da telefonda olduklarını duyunca çok sevindiklerini ve heyecanlandıklarını görmüş olduk. Bizim açımızdan çözüm merkezi çok önemli bir alan. Bugün bir vatandaşımız sokağında bir moloz olduğunu ve bunun alınmasını istediğini söyledi. Bu çevreye dair bir talep hızlı bir şekilde çözülmesi için de ilgili arkadaşlara yönlendirdik. Kariyer merkezimiz ile ilgili talep oldu. Aile ve danışma merkezimiz var bununla ilgili bir talep geldi. Bu taleplere de çözümler bulduk" diye konuştu.