Berker Esen: “Sizlere söz veriyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, 1 yıllık görev süresini değerlendirdi. Esen’in yaptığı açıklama şu şekilde;

Cumhuriyet Halk Partisi’nin kıymetli üyeleri,

Bu onurlu göreve resmen başladığımız tarih olan 8 Ocak 2020’nin üzerinden bir yıl geçti. Görev süremiz boyunca daima sahada olarak partimizi bir adım daha ileriye götürmeyi hedefledik. 2020 yılı hem bizler hem de tüm dünya adına zor bir yıl oldu. Depremler, yangınlar, seller ve pandemi derken birçok felaketi yaşadık. Ancak çalışmaktan mücadele etmekten asla vazgeçmedik.

​Kongremizde "Kurucu Genel Başkanımız Ebedi Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izindeyiz." diyerek çıktığımız bu yolda sizlere yeniden iktidar sözü verdik. Verdiğimiz sözü yerine getirmek için sürekli sahada olduk. Halk toplantılarımızla, canlı yayınlarımızla, köy ve belde ziyaretlerimizle, etkinliklerimizle, basın açıklamalarımızla her alanda partimizi daha fazla görünür kılarak yeniden iktidar için mücadele ettik.

​İnanıyoruz ki mücadelemiz Silivri’mizde yeniden iktidarla taçlanacak. Bu yolda 2021 yılında her bir Cumhuriyet Halk Partiliye büyük bir sorumluluk düşüyor. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi bu konuda en büyük rehberimiz olacaktır. Yerelde ve genelde iktidara yürüdüğümüz bu dönemde partimizin her bir neferi sokakta, fabrikada, tarlada her nerede olursa olsun partimizin sözünü söylemekten asla geri durmayacak; hemşerilerimize iktidarı müjdelemek için mücadelemize omuz verecektir. Çok iyi biliyoruz ki bu uğurda mücadele etmek söz söylemek cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı her bir birey için onur ve gurur kaynağıdır.

​Geleceğimizin teminatı gençler,

2020 özellikle sizler ve eğitim hayatınız için zorluklarla dolu bir yıl oldu. İktidarın bir gece de aldığı keyfi kararlarıyla sınav tarihleriniz eğitim hayatınız değişti. Birçoğunuzun hayalleri iktidarın keyfi kararlarıyla çalındı. Sizlere gelecek adına büyük bir sorumluluk ve görev düşüyor. Ulu Önder Atatürk’ün bütün ümidim dediği geleceğimizin teminatı gençler olarak asla yılmayacaksınız. Sizleri üniversitelerin kapısına, bilime ve özgür düşünceye kelepçe vuran zihniyete karşı hayallerinizdeki Silivri’ye hatta Türkiye’ye kavuşmak adına Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadele etmeye, güneşli güzel günleri göreceğimiz, baharı hep birlikte müjdelemeye çağırıyoruz.

​Kıymetli Kadınlarımız,

Sizler Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal’in "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." sözleri ile tanımladığı Türk kadınısınız. Geride bıraktığımız 2020 yılı içerisinde 388 kadın iktidarın kadın cinayetleri karşısındaki sessizliği yüzünden katledildi. Sizleri “Kız mıdır kadın mıdır? Bilmem.” diyenlere “Vitrin Mankeni” diyenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi saflarında omuzlar üzerinde göklere yükselmeye, İstanbul Sözleşmesi’nin, 6284’ün uygulandığı kadınların katledilmediği bir ülke kurmaya çağırıyoruz.

​Sevgili Silivrililer,

Görev süremizin ilk yılı olan 2020 yılında pandemi şartlarının elverdiği her alanda CHP olarak yanınızda olmaya çalıştık. Halk toplantılarımızla, köy ve belde ziyaretlerimizle, canlı yayınlarımızla sizlerle bir araya geldik. Gerek ilçe belediye meclisinde, gerek İBB Meclisinde gerekse TBMM’de 2B arazilerden, su fiyat tarifesine, Kavaklı’ya yapılan ihanete kadar birçok alanda Silivri’miz için mücadele ettik. Buradan sizlere söz veriyoruz: Sizler için hayallerinizdeki Silivri için güneşli güzel günleri görene dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kıymetli Silivriler ve Değerli Partililerimiz,

​1 yıllık faaliyetlerimizin yer aldığı karnemizi en kısa sürede hem dijital olarak hem de basılı olarak sizlerle paylaşacağız"