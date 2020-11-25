Bozoğlu “Bu utanç size yeter”

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Değerli Hemşehrilerim; Derdi millet, memleket ve vatan olmayan, girdikleri her seçimi kaybetmenin ve milletin gönlüne girememenin hırsı ile akla, mantığa, vicdana sığmayan, iktidar olma hırsı ile her türlü şer odakları ile bir araya gelmekten dahi çekinmeyen CHP zihniyetinin Silivri’deki temsilcileri 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. İçi boş laflar ve vaatlerle en ulvi mesleklerden birini yapan değerli öğretmenlerimizi kirli siyasetlerine alet ederek, dünü unutup bugünü bilmeden haddini aşan sözlerle dolu bu çirkin mesajla ilgili kendilerini kınıyor ve bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum:

18 yıllık AK Parti dönemi boyunca; Okul sayısı yüzde 50'nin üzerinde artarken, derslik sayısı ise neredeyse ikiye katlandı. Okullardaki spor alanları ve laboratuvar sayıları da 18 senede ciddi ölçüde arttırılarak öğrencilerin bu alanlardaki faaliyet imkânları da genişletildi. Öğrenciler için yapılan çalışmaların yanı sıra öğretmenler de unutulmadı. AK Parti döneminde öğretmenlerin ücretleri 18 yılda yüzde 600 oranında artarken, öğretmen başına düşen öğrenci miktarı da ciddi ölçüde azaldı. AK Parti iktidarı öncesi öğrencilerin ve ailelerinin en büyük sıkıntılarından biri olan ders kitapları ücretleri tarih oldu. AK Parti iktidarı ile birlikte okullarda ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. AK Parti ile birlikte her ile bir hatta bazı illere birden fazla üniversite açıldı. 2002 yılında 73 olan üniversite sayısı bugün 181'e kadar yükseldi. Eğitime ayrılan bütçe ise 2,5 milyar liradan 42 milyar liraya çıktı ve daha sayamayacağım sizin hayal dahi edemeyeceğiniz birçok hizmet ve imkâna kavuştu. Pandemi döneminde bile eğitimcilerimizi ayakta tutmak adına ek ders ücretini vermeye devam eden bir hükümeti temsil eden AK Parti’nin bunca yaptığı hizmeti görmezden gelmek nankörlüktür. Bu ülke Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sizin ufkunuzun dahi almayacağı, hizmetlere kavuştu.

Görüyorum ki mensubu olduğunuz partinin geçmişinden ve yaptıklarından hiç bahsetmemişsiniz!

Öncelikli olarak gizli kapaklı başlayarak sonra ayyuka çıkan işbirliği yaptığınız partinin arka bahçesinde gezen PKK’lı teröristlerin görevi başında şehit ettiği öğretmenlerden bahsedin. Onların ailelerine ne diyeceksiniz? Sizin döneminizde sokakta, pazarda işportacılık yapan, lokantalarda bulaşık yıkayan, limon satan öğretmenlerimizden, aylarca maaş alamayan öğretmenlerimizden, bakkala, manava, kasaba olan borçlarından dolayı yol değiştirilmek zorunda kalan öğretmenlerimizden bahsedin? Sizin boş vaatlerinize ve kirli oyunlarınıza bu halk gelmez. Türk milleti, “Allah bu milletin başına bir daha CHP’yi getirmesin.” duaları ile size gereken cevabı girdiğiniz her seçimde veriyor. Öyle bilmeden, araştırmadan sırf laf olsun diye ortalığa çıkmayın. Çıkacaksanız da yüzün olsun!

Son olarak,

Mensubu olduğunuz Siyasi Parti’nin Genel Başkanı dünyanın en şerefli ve ulvi mesleklerinden birini yapan öğretmenlerimizi en özel günleri olan öğretmenler gününde, "Mevcut iktidarın peşinden giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın ben ona öğretmen demem" diyerek dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeni ile aşağılayacak kadar vicdansızlaşmıştır. Böyle bir genel başkana sahip olmanın utancı ile öğretmenlerimizin yüzüne nasıl bakacaksınız? Bu utanç size yeter!

Size tavsiyem; biran evvel, şehit öğretmenlerimizin ailelerinden ardından da bu ulvi görevi kendilerine meslek edinmiş tüm öğretmenlerimizden özür dileyin, okullarımızı yakıp yıkanları kınayın! Okula giderken dağa kaçırılan ve şu an evlat nöbetinde olan çocukların ailelerinin yanında olun!”

Mutlu Bozoğlu

Ak Parti Silivri İlçe Başkanı