CHP, 3600 Ek Gösterge takibini sürdürüyor

CHP Silivri İlçe Başkanlığı temsilcileri Genel Merkezin talimatı doğrultusunda “3600 Ek Gösterge” çalışmaları kapsamında ilçemiz merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret ettiler.

ESEN: ÇALIŞIYORUZ KAZANACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerinin eşliğinde sağlıkçılara yönelik gerçekleştirdikleri çalışma hakkındaki paylaşımına şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarımızdan pandemi sürecine dair bilgi alarak, yaşadıkları sorunları dinledik. Çalışıyoruz kazanacağız.”

KILIÇDAROĞLU: ERDOĞAN, SEN YAPMAZSAN BİZ YAPACAĞIZ

Eylül 2021 tarihinden bu yana CHP'nin gündemindeki yerini koruyan “3600 Ek Gösterge” konusu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, memurların 39 aydır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine verdiği "3600 ek gösterge" sözünün tutulmasını beklediğini belirterek, “Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız” demesiyle tartışılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “MemurunHakkı3600” etiketiyle bir paylaşım yaptı ve şunları yazmıştı: “Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz, tam 39 aydır Saray'ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız. #MemurunHakkı3600"