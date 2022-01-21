Cumhurbaşkanı Erdoğan: “4 önemli başlık sürekli bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 4 önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde: Yatırım, istihdam, ihracat, üretim. Bunları dayadığımız yer, iki önemli altyapıdır, bu da istikrar ve güvendir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve Yönetim Kurulu Üyelerini Vahdetin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmasında, “1990’dan beri MÜSİAD bünyesinde ülkesinde kalkınma harekatına destek veren, bu konuda gayret gösteren, demokrasimizin güçlenmesine özellikle katkı veren kardeşlerime teşekkür ediyorum. Biz de son 20 yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede MÜSİAD’ın desteğini daima yanımızda hissettik. Milletimizin iradesine kasteden tüm saldırıları birlikte püskürttük. Hak ve özgürlüklerden ekonomideki rekorlara kadar tüm başarılarımızın MÜSİAD gibi kuruluşların da emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen birlik ve beraberlik içinde kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor. Gerek geçen seneye ait büyüme rakamlarımız, gerek 2021 yılına ait rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2.7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır." diye konuştu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu 4 önemli başlık sürekli olarak bizim gündemimizde. Yatırım, istihdam, ihracat, üretim. Bunları dayadığımız yer, iki önemli altyapıdır, bu da istikrar ve güvendir. Türkiye ekonomi modeli ile önceliğimiz bu 4 başlığı cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmektir. Böylece ülkemizi ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir. 20 Aralık’ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını koruyacak adımlar attık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklanan aşırı dalgalanmanın yaşanmayacağını düşünüyoruz. Enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa sürede almayı planlıyoruz. Sizlerden beklentimiz, siyasetteki sermayesi millete umutsuzluk aşılamak olan felaket tellallarına prim vermeden çalışmanızdı.”