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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İktidarımız döneminde engelli atamaları toplam 63 bin 87’ye ulaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kısa sürede Meclis’e sunacağız. Engelli öğretmelerimizin ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

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