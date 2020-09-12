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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİNİN 40. YILI NEDENİYLE DÜZENLENEN MİLLİ İRADE SEMPOZYUMUNA KATILMAK ÜZERE HELİKOPTERLE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GELDİ.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade sempozyumu için Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılı nedeniyle düzenlenen Milli İrade Sempozyumuna katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen ’Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu’na katılmak üzere helikopterle Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na geldi. Adaya gelen Erdoğan, bindiği golf aracına eski Başbakanlardan Tansu Çiller’i de alarak, sempozyumun yapılacağı Adnan Menderes Kongre Salonu’na doğru hareket etti.

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