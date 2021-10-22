Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda yaptığı açıklamada “Afrika’da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. Türk firmaları ülke genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan bin 150’den fazla projeyi üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun kapanış oturumuna katıldı. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen formun kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcılara hitap etti.

Afrika ziyaretinden sonra bu formunu gerçeklemesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Afrika’nın liderleriyle bir araya geldik, Afrika’da durum nedir ne değildir bunları konuştuk. Dün ve bugün yapılan oturumlarda birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı. Salgının küresel ticareti etkilediği dönemde düzenlenen forum iş dünyası için çok önemli. Burada gündeme getirilen hususların kıta ile ilişkilerimizin güçlendirilmesinde bize yol göstereceğine inanıyorum. Afrika’nın kalplerimizdeki müstesna yerlerini her fırsatta dile getiriyorum. Afrika’da kapısı çalınmadık dost iş birliği yapılmayan ülke bırakmıyoruz. Afrika ziyaretlerimizde çok verimli temaslarda bulundum. Devlet başkanları ve siyasetçilerle bire bir ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdim. Kıymetli eşim Emine Erdoğan’ın Afrika seyahatlerimizde edindiği izlenim ve hatıralarını içeren ’Afrika Ziyaretlerim’ kitabı da bu muhteşem coğrafyaya bağlılığımızın nişanesi oldu. Türkçe ve Türkiye’ye yönelik ilginin Afrikalı dostlarımız arasında arttığını görmek bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

“Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı”

Samimi bağların önümüzdeki dönemde kuvvetleneceğine inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortak çabalarımız pek çok alanda meyvelerini vermeye başladı. Kazan kazan temelinde çok boyutlu şekilde günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıta ile ilgisi artarken Afrikalı dostlarımız da Türkiye’nin özellikle turizm, sağlık, altyapı ve üretim alanlarındaki imkanlarını keşfediyor. Türkiye’nin modern ve kaliteli sağlık altyapısıyla tanışan Afrikalı kardeşlerimiz, hastalarına şifalarını Türkiye’deki hastanelerde arıyor. İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri on binlerce Afrikalı kardeşlerimize istihdam imkanı sunuyor. Afrika’da havalimanlarından limanlara, tünellere kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerin imzası var. Türk firmaları ülke genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan bin 150’den fazla projeyi üstlendi. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aştı. Bölge ile toplam ticaretimiz 2003 teki 5,4 milyar dolar seviyesinden 2020 yılında 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi önce 50 milyar dolara sonra 75 milyar dolara ulaştırmaktır” dedi.

Korona virüsle mücadelede Afrika’nın yalnız bırakıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs gerçeğinin bir müddet daha Küresel gündemi belirleyeceği anlaşılıyor. Bazı hususların da artık açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Son 2 yıllık sürece baktığımızda batılı ülkeler başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı alt üst eden sağlık krizi karşısında Afrika halkları bu süreçte yalnız bırakılmış, hiçbir katkı alamamıştır. Yükselen gümrük duvarları ve korumacı tedbirler en çok Afrika ülkelerinin ekonomilerine zarar vermiştir. Dünya Sağlık Örgütü Afrika verilerine göre yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalı dostumuz bu hastalığa yakalanmıştır. Salgın sürecinde en iyi sağlık hizmetini sunarken elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın Afrika’nın virüsle mücadelesine katkımızı görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkovac aşımızın kullanma girmesiyle aşı meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Aşı meselesine maddi çıkar ve kar ekseniyle yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız. Salgın şartlarının Afrika ile karşılıklı üst düzey ziyaretlerimizi aksatmasına izin vermedim. THY’nin kısa süre içinde salgın öncesi uçuş sayılarını yakalayacağına hatta geçeceğine inanıyorum. Bugün yürürlükte olan 22 anlaşmadan 4’ünü Afrika ülkeleri ile yaptık. 4 Farklı Afrika ülkesiyle de müzakerelerimiz sürüyor. Türkiye olarak Afrika’daki ticaretin geliştirilmesini destekliyoruz. İş dünyamızın işbirliklerini ilerletirken, strateji belirlemeleri son derece önemli. Finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaretin ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Türk bankacılık sektörünün daha vizyoner davranmasını bekliyoruz. Karşılıklı yatırım ilişkilerimiz güçlendikçe halklarımız arasındaki kültürel yakınlaşma da artacaktır. 17-18 Aralık 2021’de İstanbul’da düzenleyeceğimiz 3’üncü Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi’nin bizlere yeni ortaklıklar kazandıracağına inanıyorum” diye konuştu.